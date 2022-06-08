Шольц: ФРГ полностью перейдёт на возобновляемые источники производства электричества

Германия полностью перейдёт на производство электричества с помощью возобновляемых источников, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции Союза иностранной прессы.

«Германия меньше зависит от российского энергетического импорта, чем многие страны в Европе... Мы полностью переключим наше производство электричества на обновляемые источники», — цитирует его Интерфакс.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре отметил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором заявляет Бербок, невозможен и нецелесообразен. Возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».