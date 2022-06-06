Посол ЮАР: «Газпром» ведёт переговоры о сотрудничестве с южноафриканскими компаниями

«Газпром» ведёт переговоры с компаниями из ЮАР, проект сотрудничества с южноафриканской энергетической компанией Sasol находится в процессе согласования, сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

«Газпром» заинтересован в проектах в сфере нефти и газа в ЮАР, возможностей для инвестиций. «Газпром» ведёт переговоры с южноафриканскими компаниями, которые развивают эти проекты, хочет стать партнёром с ними», — заявил он в интервью РИА Новости.

Макетука рассказал также, что совместный проект «Газпрома» и Sasol находится в процессе согласования.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб ЮАР.

Посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров рассказал, что Запад оказывает давление на страны Африки, чтобы они отказались от экономического сотрудничества с Россией.