Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

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Полина Полетаева
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с RT рассказал, какие факторы оказывают влияние на нефтяные цены.
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
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По словам специалиста, скачок цен на нефть произошёл из-за согласования Евросоюзом шестого пакета санкций против России.

«Первоначальная реакция рынка была очень волнительной, цена ушла за 120$ за баррель, потом она немного скорректировалась. Здесь важно отметить, что прямо здесь и сейчас с рынком ничего не происходит. Запрет на импорт российской нефти вступит в силу только через полгода, а запрет на импорт российских нефтепродуктов — через восемь месяцев. Плюс ряд стран имеет право ещё больше года закупать российскую нефть», — рассказал Юшков.

По его мнению, если ничего не поменяется, Россия будет активно уходить на азиатские рынки и пытаться законтрактовать в азиатские страны те объёмы, которые раньше шли в Европу.

Ранее Совет Европейского союза опубликовал заявление, в котором сообщается о том, что отказ от импорта нефти из России будет постепенным и частичным.

Для отказа от российской сырой нефти потребуется шесть месяцев, от продуктов нефтепереработки — восемь месяцев.

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