Сенатор Джабаров назвал последствия для ЕС из-за введения шестого пакета санкций против России
- РИА Новости
«Я думаю, что Евросоюз уже заигрался. Они настолько вошли в этот санкционный раж, что даже не подсчитывают убытки для собственных стран и собственного населения. Им хочется отомстить России и сделать приятно американцам», — считает сенатор.
Он отметил, что Европейский союз «рубит сук, на котором сидит».
«Потому что, отрезая себя, прежде всего, от российских энергоносителей, он обрекает себя на получение очень дорогих газа и нефти, что, в общем-то, заставит пересмотреть всю структуру ценообразования. Более того, многие предприятия, например в Германии, сейчас начнут закрываться. Очень много проблем с продуктами питания, потому что Евросоюз нуждается в огромном количестве удобрений, которые поставляют Россия и Белоруссия», — добавил Джабаров.
Ранее стало известно, что ЕС окончательно утвердил новый пакет санкций против России.
31 мая лидеры стран ЕС согласовали данные санкции.