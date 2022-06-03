Сенатор Джабаров назвал последствия для ЕС из-за введения шестого пакета санкций против России

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал принятие Евросоюзом шестого пакета санкций против России.
Сенатор Джабаров назвал последствия для ЕС из-за введения шестого пакета санкций против России
  • РИА Новости

«Я думаю, что Евросоюз уже заигрался. Они настолько вошли в этот санкционный раж, что даже не подсчитывают убытки для собственных стран и собственного населения. Им хочется отомстить России и сделать приятно американцам», — считает сенатор.

Он отметил, что Европейский союз «рубит сук, на котором сидит».

«Потому что, отрезая себя, прежде всего, от российских энергоносителей, он обрекает себя на получение очень дорогих газа и нефти, что, в общем-то, заставит пересмотреть всю структуру ценообразования. Более того, многие предприятия, например в Германии, сейчас начнут закрываться. Очень много проблем с продуктами питания, потому что Евросоюз нуждается в огромном количестве удобрений, которые поставляют Россия и Белоруссия», — добавил Джабаров.

Ранее стало известно, что ЕС окончательно утвердил новый пакет санкций против России. 

31 мая лидеры стран ЕС согласовали данные санкции.

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