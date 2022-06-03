Минфин: в июне бюджет России получит ещё 392,9 млрд рублей нефтегазовых доходов

Российский бюджет в июне 2022 года дополнительно получит 392,9 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2022 года в размере +392,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В мае российский кабмин сообщил, что резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 млрд рублей за счёт дополнительных нефтегазовых доходов за 2022 год.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости вести ответственную бюджетную политику в условиях давления со стороны стран Запада.