Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 млрд рублей
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Об этом говорится на сайте кабмина.
«Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.