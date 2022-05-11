Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 млрд рублей

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Российский кабмин сообщил, что резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 млрд рублей за счёт дополнительных нефтегазовых доходов за 2022 год.
Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

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