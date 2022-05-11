Российский кабмин сообщил, что резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 млрд рублей за счёт дополнительных нефтегазовых доходов за 2022 год.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.