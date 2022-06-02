США положительно оценили решение ОПЕК+ нарастить нефтедобычу

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США положительно оценили решение ОПЕК+ нарастить нефтедобычу в предстоящие два месяца.
США положительно оценили решение ОПЕК+ нарастить нефтедобычу
  • AP

«Мы приветствуем объявленное сегодня решение ОПЕК+, это важное решение», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она добавила, что Вашингтон намерен задействовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги, чтобы добиться снижения мировых цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания стран ОПЕК+ принято решение перераспределить сентябрьскую квоту по добыче нефти в объёме 432 тыс. баррелей в сутки на июль и август. Добыча в июле, таким образом, будет скорректирована в сторону увеличения на 648 тыс. баррелей в сутки.

Подробнее по теме — в материале RT.

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