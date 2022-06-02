США положительно оценили решение ОПЕК+ нарастить нефтедобычу
- AP
«Мы приветствуем объявленное сегодня решение ОПЕК+, это важное решение», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим она добавила, что Вашингтон намерен задействовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги, чтобы добиться снижения мировых цен на энергоносители.
Ранее сообщалось, что по итогам заседания стран ОПЕК+ принято решение перераспределить сентябрьскую квоту по добыче нефти в объёме 432 тыс. баррелей в сутки на июль и август. Добыча в июле, таким образом, будет скорректирована в сторону увеличения на 648 тыс. баррелей в сутки.
Подробнее по теме — в материале RT.