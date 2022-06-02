Участники ОПЕК+ решили нарастить добычу нефти в июле и августе
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Также страны ОПЕК+ продлили срок компенсации недосокращённых объёмов нефти для стран-должников до конца 2022 года.
По мнению вице-премьера России Александра Новака, рост мирового спроса на нефть в текущем году составит 3,5—4 млн баррелей в сутки.
«На мой взгляд и на взгляд участников сегодняшней министерской встречи, рынок достаточно сбалансированный. Мы видим, что в этом году общий прирост спроса составит примерно 3,5—4 млн баррелей в сутки», — сказал он в эфире «России 24», его слова приводит РИА Новости.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович ранее прокомментировал ситуацию с добычей нефти в арабских странах.