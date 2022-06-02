Участники ОПЕК+ решили нарастить добычу нефти в июле и августе

По итогам заседания стран ОПЕК+ принято решение перераспределить сентябрьскую квоту по добыче нефти в объёме 432 тыс. баррелей в сутки на июль и август. Добыча в июле, таким образом, будет скорректирована в сторону увеличения на 648 тыс. баррелей в сутки.

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