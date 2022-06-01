Эксперт Митрахович прокомментировал ситуацию с добычей нефти в арабских странах
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«Если арабы согласятся нарастить добычу, возможно, во-первых, снижение цен на нефть, во-вторых, они покажут, что США можно и дальше давить на них и в других вопросах в будущем», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Митрахович, в арабских государствах недовольны попытками Вашингтона заключить сделку с Ираном.
Ранее в газете The Wall Street Journal сообщалось, что некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке организации по добыче нефти на фоне западных санкций.
В МИД России подтвердили актуальность сделки ОПЕК+.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.