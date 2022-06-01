В МИД России подтвердили актуальность сделки ОПЕК+

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Взаимодействие на основе принципов сделки ОПЕК+ всё ещё актуально и значимо для России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В МИД России подтвердили актуальность сделки ОПЕК+
  • РИА Новости

На пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию министр также отметил, что обсуждал с коллегами из аравийских монархий вопросы влияния шестого пакета санкций ЕС против России на цены на нефть «исключительно в качестве подтверждения договорённостей» в рамках ОПЕК+.

«Принципы взаимодействия на этой основе сохраняют свою значимость и актуальность», — сказал он.

Ранее в газете The Wall Street Journal сообщалось, что некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке организации по добыче нефти на фоне западных санкций.

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