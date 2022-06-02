Орешкин: США и Европа могут скупить всё продовольствие, чем обрекут на голод другие страны

Цели у Соединённых Штатов в свете назревающего продовольственного кризиса просты и понятны: добиться того, «чтобы у них было больше, чем у кого-то другого». Такое мнение в интервью RT выразил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«Цели у американцев всегда понятны и просты: добиться того, чтобы у них было больше, чем у кого бы то ни было. Всегда политика прагматичная в этом смысле. К сожалению, она приводит к негативным глобальным последствиям», — сказал он.

По словам Орешкина, понятно и то, что американцы и европейцы сделают, как и другие богатые страны, в этом кризисе — они напечатают больше долларов и больше евро и скупят продовольствие по всему миру.

«Мы знаем, насколько та же Америка гораздо больше потребляет калорий, чем остальные. У нас в принципе в мире проблем с продовольствием нет, продовольствия достаточно, но оно концентрируется в отдельных странах, значительная часть, поэтому другие страны голодают», — сказал помощник президента.

Если бы продовольствие распространялось по миру более равномерно, то проблема голода была бы решена, отметил он.

«Но скупят. К сожалению, обрекут тем самым на голод страны Африки и страны арабского мира», — заключил Орешкин.

Он также выразил мнение, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, вызваны явно не последними событиями вокруг Украины.

Ошибочные шаги были сделаны в США во время пандемического кризиса, а также в Европе, где расчёт на краткосрочные контракты задрал цены на энергоносители, отметил помощник президента России.