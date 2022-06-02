Словацкий «Словнафт» допустил перебои в поставках нефтепродуктов из-за новых санкций ЕС

Построенный в Братиславе словацкий нефтеперерабатывающий завод «Словнафт» заявил, что новый пакет санкций против России поставит под угрозу поставки продукции комбината на центрально-европейский рынок.

Как пишет České Noviny, комбинат в основном перерабатывает российскую нефть и экспортирует большую часть своей продукции.

«Новый пакет санкций в отношении РФ, включающий запрет на поставки большей части российской нефти, постепенно поставит под угрозу поставки продукции комбината на центрально-европейский рынок, а также на внутренний словацкий рынок», — говорится в сообщении.

2 июня делегация Франции в Совете ЕС заявила, что постпреды стран — членов Европейского союза утвердили юридические тексты шестого пакета санкций против России, включая нефтяное эмбарго.

Решение предусматривает запрет на импорт нефти из России морем, который, как указывает французская сторона, будет дополнен «в ближайшее время» запретом на импорт нефти из России по трубопроводу.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что вследствие санкций может возникнуть большой дефицит нефтепродуктов в Евросоюзе.