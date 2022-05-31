Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов вредят мировому рынку

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Попытки ЕС заменить импорт энергоресурсов из России поставками из других стран оказывает негативное влияние на состояние мирового рынка и способствуют росту инфляции. Об этом говорится в статье основателя сингапурской аналитической компании Vanda Insights Ванданы Хари для японского издания Nikkei Asian Review.
Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов вредят мировому рынку
  • AP

Отмечается, что стремление Евросоюза снизить объёмы поставок российского газа усиливают глобальную конкуренцию и провоцируют рост инфляции.

В связи с этим, по словам Хари, «Япония имеет полное право не выходить из российских нефтегазовых проектов на Сахалине».

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва найдёт других импортёров нефти после решения ЕС о частичном запрете на импорт российской нефти.

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