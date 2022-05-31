Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов вредят мировому рынку
- AP
Отмечается, что стремление Евросоюза снизить объёмы поставок российского газа усиливают глобальную конкуренцию и провоцируют рост инфляции.
В связи с этим, по словам Хари, «Япония имеет полное право не выходить из российских нефтегазовых проектов на Сахалине».
Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва найдёт других импортёров нефти после решения ЕС о частичном запрете на импорт российской нефти.