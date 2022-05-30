В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о поставках нефти в ЕС

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о поставках нефти в ЕС.
В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о поставках нефти в ЕС
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В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он напомнил, что в Евросоюзе есть страны, которые имеют НПЗ, зависящие от нефтепровода «Дружба».

«Поэтому эмбарго если и будет введено, то с каким-то большим количеством исключений. Одним разрешат отложить запрет на закупку на шесть месяцев. Другим будут даны послабления, исключения и так далее. Дальнейшее будет зависеть от готовности Евросоюза рисковать», — считает Митрахович.

Со своей стороны, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с изданием Pravda.Ru выразил мнение, что ключевая проблема для ЕС — сложности для части европейских стран, которые не могут отказаться от российской нефти, поступающей в Европу трубопроводным транспортом.

«В первую очередь это Венгрия, Чехия и Словакия. Вся нефтепереработка этих стран зависит от нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» из России», — сказал он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал о том, что цены на нефть будут выше $100 за баррель.

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