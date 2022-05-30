Аналитик Фролов объяснил рост цен на нефть

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что цена на нефть марки Brent поднялась выше $121 за баррель впервые с 24 марта.

По словам аналитика, рост цен связан с опасениями, которые вызывает деятельность Европейского союза. В частности, на изменение цены мог повлиять прошедший саммит ЕС, где решался вопрос введения шестого пакета антироссийских санкций, добавил Фролов.

«На этом фоне нефтяные котировки идут вверх. То есть мы имеем дело сейчас с опасениями рынка, которые вызваны неоднозначными сигналами, посылаемыми европейскими чиновниками», — пояснил специалист.

Текущие цены, по его мнению, являются «неадекватно высокими», поскольку дефицита в мире не наблюдается, существенных проблем в балансе спроса и предложения нет.

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $121 за баррель впервые с 24 марта.