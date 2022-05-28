CBS: курс российской валюты вырос вследствие решения Путина продавать газ за рубли

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Решение российского президента Владимира Путина продавать газ за рубли привело к повышению курса этой валюты.

По сообщению телеканала, Россия зарабатывает почти $20 млрд ежемесячно на экспорте энергетических ресурсов.

«С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с её требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — пишет CBS.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал историческим решение России отказаться от расчётов за газ с недружественными странами в долларах и евро.

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