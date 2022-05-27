Московские предприятия выпустили 71 тысячу тонн мясной продукции в I квартале

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Московские предприятия выпустили почти 71 тыс. т мясной продукции в I квартале 2022 года, что на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Московские предприятия выпустили 71 тысячу тонн мясной продукции в I квартале
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  • © Sigrid Gombert

Об этом сообщает НСН.

Как напомнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в столице работают 24 предприятия мясной отрасли.

«Результат I квартала текущего года — почти 71 тыс. т колбасы, мяса и субпродуктов. Производители мясных изделий предоставили заказчикам товары на 27,5 млрд рублей, что на 13,1% превышает показатели января — марта 2021 года», — отметил Ефимов, слова которого приводит сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что сумма налоговых поступлений от производителей лекарств в Москве выросла на 38% в I квартале.

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