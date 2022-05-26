Сумма налоговых поступлений от производителей лекарств в Москве выросла на 38% в I квартале

Сумма налоговых поступлений от производителей лекарств и медицинских изделий в Москве выросла на 38,4% в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысила 4,5 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«В условиях санкций столичные фармацевтические предприятия наращивают производство и увеличивают выпуск продукции для импортозамещения. Фармацевтическая сфера входит в число крупнейших налогоплательщиков среди промышленных отраслей столицы и формирует около 10% налоговых поступлений от обрабатывающих производств Москвы», — заявил Ефимов.

Он отметил, что большую часть поступивших в консолидированный бюджет средств обеспечили налог на прибыль и НДФЛ, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее врач общей практики Лада Попова перечислила лекарственные средства, которые обязательно должны быть в дачной аптечке.