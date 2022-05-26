Сумма налоговых поступлений от производителей лекарств в Москве выросла на 38% в I квартале
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«В условиях санкций столичные фармацевтические предприятия наращивают производство и увеличивают выпуск продукции для импортозамещения. Фармацевтическая сфера входит в число крупнейших налогоплательщиков среди промышленных отраслей столицы и формирует около 10% налоговых поступлений от обрабатывающих производств Москвы», — заявил Ефимов.
Он отметил, что большую часть поступивших в консолидированный бюджет средств обеспечили налог на прибыль и НДФЛ, передаёт сайт «Аргументы и Факты».
Ранее врач общей практики Лада Попова перечислила лекарственные средства, которые обязательно должны быть в дачной аптечке.