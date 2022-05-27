Силуанов заявил об ответственности Запада за разгон мировой инфляции

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Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что разгон мировой инфляции произошёл из-за бездумной накачки деньгами экономики западных стран.
Силуанов заявил об ответственности Запада за разгон мировой инфляции
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Госдумы РФ

Об этом он заявил, выступая на лекции в Финансовом университете при правительстве России.

«Несколько слов о мировой экономике. Риски стагфляции мировой экономики. Кстати говоря, на G20 мы всегда об этом говорили: «Друзья, западные страны, эмитенты резервных валют, ведите очень аккуратную и осторожную политику с точки зрения накачки экономик деньгами, это приведёт к инфляции»... Рост инфляции — как следствие бездумной, ошибочной накачки экономики деньгами», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета The Times писала, что повышение мировых цен на топливо привело к рекордным за последние 40 лет показателям инфляции в Великобритании.

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