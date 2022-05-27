Силуанов заявил об ответственности Запада за разгон мировой инфляции

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что разгон мировой инфляции произошёл из-за бездумной накачки деньгами экономики западных стран.

Об этом он заявил, выступая на лекции в Финансовом университете при правительстве России.

«Несколько слов о мировой экономике. Риски стагфляции мировой экономики. Кстати говоря, на G20 мы всегда об этом говорили: «Друзья, западные страны, эмитенты резервных валют, ведите очень аккуратную и осторожную политику с точки зрения накачки экономик деньгами, это приведёт к инфляции»... Рост инфляции — как следствие бездумной, ошибочной накачки экономики деньгами», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета The Times писала, что повышение мировых цен на топливо привело к рекордным за последние 40 лет показателям инфляции в Великобритании.