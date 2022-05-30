В Швеции усомнились в связи между ростом цен на электроэнергию и ситуацией на Украине

Шведский парламентарий Лотта Олссон поставила под сомнение утверждение, что рост цен на электроэнергию в стране вызван российской специальной военной операцией на Украине. Такой тезис содержится в обращении депутата к министру энергетики Швеции Хашаяру Фарманбару. RT ознакомился с документом.

По словам Олссон, уже минувшей зимой цены на электроэнергию в Швеции «находились на высоком уровне». Сейчас её стоимость не стала ниже, а власти страны уверяют, что это связано с российской спецоперацией, которая началась в конце февраля.

Однако тарифы превышали привычный для шведов уровень задолго до событий на Украине, подчеркнула депутат.

«Согласно докладу исследовательского института Energiforsk, рост цен в значительной степени был обусловлен тем, что ядерная энергетика, гарантирующая стабильную выработку, стала играть меньшую роль в Швеции. Это стало результатом таких политических решений, как повышение налогов на энергию в 2015 году», — добавила Олссон.

Кроме того, по данным Energiforsk, при прочих равных условиях цены в стране были бы на 30—45% ниже, если бы реакторы АЭС Рингхальс продолжали работать.

На этом фоне Олссон поинтересовалась у Фарманбара: «Министр по-прежнему считает, что именно конфликт на Украине стал причиной ценового шока в энергетической отрасли в этом году?»

Ещё в середине февраля председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса Эрнесто Ферленги в интервью «Известиям» заявил, что последствия роста цен на энергоносители Европа будет ощущать весь 2022 год. Он выразил мнение, что регион ждёт самый большой счёт за электроэнергию за десятилетие.