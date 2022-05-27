Bloomberg: в апреле Азия впервые стала крупнейшим импортёром российской нефти

В апреле Азия впервые стала крупнейшим импортёром российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.

Отмечается, что беспрецедентные объёмы направляются в Индию и Китай.

По данным аналитической компании, Азия впервые обогнала Европу как крупнейший покупатель в прошлом месяце, и в мае этот разрыв увеличится.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская сторона в настоящий момент в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию.

По его словам, для доставки российских углеводородов нужно будет создать инфраструктуру, необходимы либо трубопроводы, либо морской флот.

Борисов подчеркнул, что способы изменить логистические поставки есть.

Ранее политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.