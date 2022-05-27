Bloomberg: в апреле Азия впервые стала крупнейшим импортёром российской нефти
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Отмечается, что беспрецедентные объёмы направляются в Индию и Китай.
По данным аналитической компании, Азия впервые обогнала Европу как крупнейший покупатель в прошлом месяце, и в мае этот разрыв увеличится.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская сторона в настоящий момент в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию.
По его словам, для доставки российских углеводородов нужно будет создать инфраструктуру, необходимы либо трубопроводы, либо морской флот.
Борисов подчеркнул, что способы изменить логистические поставки есть.
Ранее политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.