Аналитик Манаенко дал прогноз по курсу доллара
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«Я думаю, что курс доллара в диапазоне 70—75 рублей будет всех устраивать, и власти, скорее всего, не будут предпринимать дополнительные меры для ослабления российской валюты. Поэтому закрепление доллара на следующей неделе на уровне 70+ рублей вполне возможно», — рассказал аналитик.
По его словам, курс евро ожидается чуть выше, но, как подчеркнул эксперт, всё зависит от ситуации на глобальном рынке Forex, где в последние дни наблюдается ослабление позиций американской валюты, в том числе по отношению к европейской.
Ранее экономист Зельцер напомнил о факторах укрепления рубля.