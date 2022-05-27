Аналитик Манаенко дал прогноз по курсу доллара

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Дарья Ускова
Директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко рассказал в беседе с RT, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшую неделю.
Аналитик Манаенко дал прогноз по курсу доллара
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Я думаю, что курс доллара в диапазоне 70—75 рублей будет всех устраивать, и власти, скорее всего, не будут предпринимать дополнительные меры для ослабления российской валюты. Поэтому закрепление доллара на следующей неделе на уровне 70+ рублей вполне возможно», — рассказал аналитик.

По его словам, курс евро ожидается чуть выше, но, как подчеркнул эксперт, всё зависит от ситуации на глобальном рынке Forex, где в последние дни наблюдается ослабление позиций американской валюты, в том числе по отношению к европейской.

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