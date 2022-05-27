Инвестстратег Суверов: в случае дефолта Россия расплатится за долг рублями

В случае технического дефолта, Россия выплатит долг рублями и обратится в международные суда, заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По его словам, у России хватает средств на выплату внешнего долга.

Он отметил, что гипотетически возможный дефолт будет искусственным.

«Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — цитирует РИА Новости Суверова.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Политолог Александр Маркин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с госдолгом России.