Аналитик Юшков прокомментировал отказ Литвы от импорта российской электроэнергии

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал отказ Литвы от импорта российской электроэнергии.
Аналитик Юшков прокомментировал отказ Литвы от импорта российской электроэнергии
  • Gettyimages.ru
  • © Andrius Aleksandravicius / EyeEm

«С одной стороны, они ни у России, ни у Белоруссии не покупают, и теперь даже получается, что выходят из кольца БРЭЛЛ, а это Прибалтика плюс Россия и Белоруссия, и у них останется только Швеция. А шведы знамениты тем, что у них очень большая доля гидроэлектростанций, и они очень зависят от того, сколько снега выпадет зимой и будут ли дожди летом», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что в Литве вступило в силу решение Минэнерго об отказе страны от импорта российской электроэнергии.

Также сообщалось, что Финляндия отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал отказ Хельсинки.

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