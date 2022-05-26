Аналитик Юшков прокомментировал отказ Литвы от импорта российской электроэнергии
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«С одной стороны, они ни у России, ни у Белоруссии не покупают, и теперь даже получается, что выходят из кольца БРЭЛЛ, а это Прибалтика плюс Россия и Белоруссия, и у них останется только Швеция. А шведы знамениты тем, что у них очень большая доля гидроэлектростанций, и они очень зависят от того, сколько снега выпадет зимой и будут ли дожди летом», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что в Литве вступило в силу решение Минэнерго об отказе страны от импорта российской электроэнергии.
Также сообщалось, что Финляндия отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал отказ Хельсинки.