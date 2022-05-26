Аналитик Юшков прокомментировал отказ Литвы от импорта российской электроэнергии

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал отказ Литвы от импорта российской электроэнергии.

«С одной стороны, они ни у России, ни у Белоруссии не покупают, и теперь даже получается, что выходят из кольца БРЭЛЛ, а это Прибалтика плюс Россия и Белоруссия, и у них останется только Швеция. А шведы знамениты тем, что у них очень большая доля гидроэлектростанций, и они очень зависят от того, сколько снега выпадет зимой и будут ли дожди летом», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что в Литве вступило в силу решение Минэнерго об отказе страны от импорта российской электроэнергии.

Также сообщалось, что Финляндия отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал отказ Хельсинки.