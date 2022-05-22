Литва прекратила импорт российской электроэнергии
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«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием «Интер РАО», прекращается», — цитирует ведомство ТАСС.
Отмечается, что потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией.
20 мая российская компания «Интер РАО» получила уведомление биржи Nord Pool о приостановке торгов российской электроэнергией.