«Интер РАО»: Nord Pool уведомила о приостановке торгов российской электроэнергией
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
«Интер РАО» получила уведомления Nord Pool о приостановке дочерними компаниями торговли в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии», — цитирует РИА Новости представителя компании.
Как сообщает Минэнерго Литвы, приостановка торгов вступит в силу в воскресенье, 22 мая.
Ранее дочерняя компания «Интер РАО» RAO Nordic Oy прекратила поставку электроэнергии в Финляндию.