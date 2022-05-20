«Интер РАО»: Nord Pool уведомила о приостановке торгов российской электроэнергией

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Российская компания «Интер РАО» получила уведомление биржи Nord Pool о приостановке торгов российской электроэнергией.
«Интер РАО»: Nord Pool уведомила о приостановке торгов российской электроэнергией
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Интер РАО» получила уведомления Nord Pool о приостановке дочерними компаниями торговли в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии», — цитирует РИА Новости представителя компании.

Как сообщает Минэнерго Литвы, приостановка торгов вступит в силу в воскресенье, 22 мая.

Ранее дочерняя компания «Интер РАО» RAO Nordic Oy прекратила поставку электроэнергии в Финляндию.

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