Аналитик Митрахович назвал последствия для Киева после угроз относительно нефтепровода «Дружба»

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Анастасия Румянцева
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы Минэнерго Украины Елены Зеркаль о том, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде нитки нефтепровода «Дружба» на фоне нежелания Венгрии отказываться от газа из России.
Аналитик Митрахович назвал последствия для Киева после угроз относительно нефтепровода «Дружба»
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«Украина использует трубопроводы, идущие через её территорию, как способ надавить на Европу. Мол, вы от нас зависите, поэтому давайте нам больше денег в качестве помощи, больше оружия, больше санкций против России. Вопрос в том, как на Западе отреагируют на подобные вещи? Это не самая выгодная стратегия для Украины», — рассказал Митрахович.

Угрожая Европе, Киев рискует оттолкнуть от себя часть европейских политиков, подчеркнул собеседник RT. 

«Это в долгосрочном плане Украине вряд ли выгодно», — заключил аналитик.

Ранее Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде нитки нефтепровода «Дружба» на фоне нежелания Венгрии отказываться от газа из России.

По её словам, с ним в любой момент может «что-то произойти».

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