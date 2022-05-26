Аналитик Митрахович назвал последствия для Киева после угроз относительно нефтепровода «Дружба»
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«Украина использует трубопроводы, идущие через её территорию, как способ надавить на Европу. Мол, вы от нас зависите, поэтому давайте нам больше денег в качестве помощи, больше оружия, больше санкций против России. Вопрос в том, как на Западе отреагируют на подобные вещи? Это не самая выгодная стратегия для Украины», — рассказал Митрахович.
Угрожая Европе, Киев рискует оттолкнуть от себя часть европейских политиков, подчеркнул собеседник RT.
«Это в долгосрочном плане Украине вряд ли выгодно», — заключил аналитик.
Ранее Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде нитки нефтепровода «Дружба» на фоне нежелания Венгрии отказываться от газа из России.
По её словам, с ним в любой момент может «что-то произойти».