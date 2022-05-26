Аналитик Митрахович назвал последствия для Киева после угроз относительно нефтепровода «Дружба»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы Минэнерго Украины Елены Зеркаль о том, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде нитки нефтепровода «Дружба» на фоне нежелания Венгрии отказываться от газа из России.

«Украина использует трубопроводы, идущие через её территорию, как способ надавить на Европу. Мол, вы от нас зависите, поэтому давайте нам больше денег в качестве помощи, больше оружия, больше санкций против России. Вопрос в том, как на Западе отреагируют на подобные вещи? Это не самая выгодная стратегия для Украины», — рассказал Митрахович.

Угрожая Европе, Киев рискует оттолкнуть от себя часть европейских политиков, подчеркнул собеседник RT.

«Это в долгосрочном плане Украине вряд ли выгодно», — заключил аналитик.

Ранее Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде нитки нефтепровода «Дружба» на фоне нежелания Венгрии отказываться от газа из России.

По её словам, с ним в любой момент может «что-то произойти».