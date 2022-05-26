На Украине назвали рычагом давления нефтепровод «Дружба»
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«В руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба», — цитирует её РИА Новости.
По словам Зеркаль, с ним в любой момент может «что-то произойти».
«Очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает», — добавила она.
В МИД Венгрии и ранее отмечали, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций относительно поставок нефти и газа.
Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа продиктован интересами по защите энергетической безопасности страны.