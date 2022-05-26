На Украине назвали рычагом давления нефтепровод «Дружба»

У Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде нитки нефтепровода «Дружба», заявила советник главы Минэнерго Украины Елена Зеркаль на фоне нежелания Венгрии отказываться от газа из России.

«В руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба», — цитирует её РИА Новости.

По словам Зеркаль, с ним в любой момент может «что-то произойти».

«Очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает», — добавила она.

В МИД Венгрии и ранее отмечали, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций относительно поставок нефти и газа.

Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа продиктован интересами по защите энергетической безопасности страны.