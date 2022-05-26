Аналитик Кондратьев прокомментировал позицию Киева в отношении нитки нефтепровода «Дружба»

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы Минэнерго Украины Елены Зеркаль о том, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде нитки нефтепровода «Дружба» на фоне нежелания Венгрии отказываться от газа из России.

«Через территорию Украины проходит южная ветка нефтепровода «Дружба», по которому нефть поставляется не только в Венгрию, но и в Словакию, и в Чехию. Украина может объявить о каком-то форс-мажоре: он может быть связан с техническими проблемами или с вопросами безопасности», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, потенциально это может создать достаточно серьёзные риски для поставок топлива на НПЗ венгерской MOL и Slovnaft.

«Потому что около 70% нефти, которая поставляется в эти страны, приходится на поставки по нефтепроводу «Дружба». Достаточно быстро переориентироваться будет сложно. Есть альтернативные возможности через порты Хорватии, например, в Венгрию. Это будет существенно более дорогой маршрут с точки зрения логистики и стоимости для венгерской экономики», — рассказал Кондратьев.

При этом он отметил, что такие угрозы вряд ли сподвигнут венгерское правительство активнее поддерживать Украину.

Ранее Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде нитки нефтепровода «Дружба» на фоне нежелания Венгрии отказываться от газа из России.

По её словам, с ним в любой момент может «что-то произойти».