ЛУКОЙЛ закрыл сделку по покупке сети АЗС у Shell

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Британско-нидерландская компания Shell продала российской компании «ЛУКОЙЛ» сеть своих АЗС.
ЛУКОЙЛ закрыл сделку по покупке сети АЗС у Shell
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте ЛУКОЙЛа.

«В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России — сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области», — говорится в сообщении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку ЛУКОЙЛом доли в 99,9% в дочернем предприятии Shell в России, но с рядом предписаний.

12 мая стало известно, что ЛУКОЙЛ покупает «дочку» Shell в России, которая владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов.

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