В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию с поставками газа в Болгарию

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с поставками газа в Болгарию.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что болгарскую сторону заставили отказаться от закупки российского газа.

«Сказали, что так все будут делать, вы не одиноки, Европа будет солидарна. В итоге Польша с Болгарией отказались. Польша — понятно, по политическим мотивам, и у них хоть какие-то варианты получения газа есть. А у болгар ни СПГ-терминала, по реверсу сложнее покупать российский газ», — пояснил эксперт.

Со своей стороны, кандидат экономических наук Алексей Артюхов напомнил, что власти Болгарии сами отказались от российских энергоресурсов.

«Естественно, транзит был остановлен, потому что фактически новая схема от «Газпрома» подразумевает привычные переводы в евро, просто с конвертацией в банке», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Артюхов добавил, что теперь «происходит то, что происходит», то есть София «готова открывать рублёвые счета».

Ранее сообщалось, что Болгария в ближайшее время обсудит с Еврокомиссией требование России платить за газ в рублях.