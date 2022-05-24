BTV: Болгария поднимет в ЕК вопрос оплаты российского газа в рублях

Болгария в ближайшее время обсудит с Еврокомиссией требование России платить за газ в рублях, заявил болгарский министр энергетики Александр Николов.

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии», — цитирует Николова BTV.

По его словам, на данный момент ЕК дала понять, что оплата в рублях является нарушением санкций.

В Болгарии ожидают, что Еврокомиссия даст дополнительные инструкции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что Россия не намерена никому поставлять газ бесплатно.

Он также отметил, что партнёры России не испытывают дополнительных трудностей в связи с переходом к оплате российского газа в рублях.