Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1»

Финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство в Пюхяйоки АЭС «Ханхикиви-1».

«Во вторник, 24 мая 2022 года, Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1»... Работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с EPC-контрактом, остановлены», — следует из заявления компании.

2 мая финская компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочернее предприятие «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

В «Росатоме» выразили разочарование решением финской компании Fennovoima о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и назвали его «абсолютно непонятным».

Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов в эфире канала «Россия 24» сообщил, что торгово-экономические отношения между Москвой и Хельсинки «практически обрушились» из-за «варварских» экономических санкций Евросоюза.