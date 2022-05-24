Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1»

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Финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство в Пюхяйоки АЭС «Ханхикиви-1».
Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1»
  • © AFP 2022 / Vesa Moilanen/Lehtikuva

«Во вторник, 24 мая 2022 года, Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1»... Работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с EPC-контрактом, остановлены», — следует из заявления компании.

2 мая финская компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочернее предприятие «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

В «Росатоме» выразили разочарование решением финской компании Fennovoima о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и назвали его «абсолютно непонятным».

Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов в эфире канала «Россия 24» сообщил, что торгово-экономические отношения между Москвой и Хельсинки «практически обрушились» из-за «варварских» экономических санкций Евросоюза.

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