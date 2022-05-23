Экономист Остапкович прокомментировал заявление о достижении пиковых значений рублём
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
«Центробанк потихоньку будет возвращать рубль к более приемлемым значениям. Дело в том, что такое поведение рубля привело к тому, что мы наносим удар по собственному бюджету. У нас бюджет балансируется примерно при курсе 71. А курс 57—58—59 — это удар по бюджету, и страдает Минфин», — пояснил Остапкович.
Он также отметил, что в ближайшее время стоит ожидать незначительного укрепления доллара, «пунктов на десять».
«Я считаю, что идеальный вариант доллара сегодня — 75—80. Это устроит и бюджет, и население», — рассказал экономист.
Ранее в Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля достигло пиковых значений.