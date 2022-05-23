Экономист Остапкович прокомментировал заявление о достижении пиковых значений рублём

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал заявление Минэкономразвития о том, что укрепление рубля в настоящее время достигло пиковых значений.

«Центробанк потихоньку будет возвращать рубль к более приемлемым значениям. Дело в том, что такое поведение рубля привело к тому, что мы наносим удар по собственному бюджету. У нас бюджет балансируется примерно при курсе 71. А курс 57—58—59 — это удар по бюджету, и страдает Минфин», — пояснил Остапкович.

Он также отметил, что в ближайшее время стоит ожидать незначительного укрепления доллара, «пунктов на десять».

«Я считаю, что идеальный вариант доллара сегодня — 75—80. Это устроит и бюджет, и население», — рассказал экономист.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля достигло пиковых значений.