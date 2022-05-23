В Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля достигло пиковых значений

Укрепление рубля в настоящее время достигло пиковых значений. Об этом сообщили в Минэкономразвития России.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», — приводит ТАСС заявление.

В министерстве подчеркнули, что важную роль в этих процессах может сыграть дальнейшее снижение Центробанком ключевой ставки.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры ЦБ по поддержке финансовой системы.