Экономист Григорьев дал прогноз по ситуации с рублём летом

Доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН, кандидат экономических наук Владимир Григорьев рассказал, что будет с курсом рубля летом.

В настоящее время большая часть операций с капиталом попала под валютные ограничения, отметил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Таким образом, валютный курс в настоящее время отражает баланс экспортных и импортных операций. С учётом роста объёма поступлений от экспорта и падения импорта рубль заметно укрепился.

«Думаю, что дополнительных специальных мер ни поддержки рубля, ни его понижения сейчас принимать не будут. Снимать основные валютные ограничения на операции по движению капитала тоже не будут. Скорее всего, наиболее заметным событием на нашем валютном рынке летом станет поставка на него евро и долларов импортёрами российского газа, а затем импортёрами других ключевых товаров российского экспорта», — заявил Владимир Григорьев.

Основными рисками покупки безналичной валюты является неопределённость срока действия ограничений, а наличной валюты — её высокая стоимость, отметил он в заключении.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры ЦБ по поддержке финансовой системы.