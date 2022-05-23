Экономист Беляев допустил дальнейшее падение евро по отношению к доллару и рублю

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT снижение курса евро в ходе торгов на Московской бирже ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года.

Как подчеркнул Беляев, курс любой валюты зависит от общего состояния экономики, которую он представляет.

Рубль базируется на достаточно прочном экономическом основании, пояснил специалист.

«Российской экономике не нанесён большой экономический ущерб, она находится в состоянии адаптационного периода к новым складывающимся условиям. Это определяет стабильность рубля, в отличие от доллара и евро, на которые сильно повлияли санкции, и эти экономики находятся в очень сложном положении, что определило стремительное снижение доллара и евро по отношению к рублю», — заявил экономист.

По его словам, европейская экономика пострадала больше, чем американская.

Эксперт также упомянул об информационной составляющей, которая усугубила падение евро по отношению к рублю.

Он допустил дальнейшее падение евро по отношению и к доллару, и к рублю в связи с политикой руководителей ЕС.

Ранее курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года.