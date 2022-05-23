В России снизили требование по продаже валютной выручки экспортёров с 80 до 50%

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Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России решила снизить требование касательно обязательной продажи валютной выручки экспортёров с 80 до 50%.
В России снизили требование по продаже валютной выручки экспортёров с 80 до 50%
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как заявили в Министерстве финансов России, соответствующее решение было принято 23 мая в связи со стабилизацией валютного курса рубля, а также с достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

Ранее сообщалось, что правительство и Центробанк приняли ряд антикризисных мер, в частности кабмин обязал экспортёров продавать 80% своей валютной выручки

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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