Силуанов заявил об открытости России для взаимовыгодного международного сотрудничества

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Россия по-прежнему настроена на сохранение сотрудничества с зарубежными организациями, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Силуанов заявил об открытости России для взаимовыгодного международного сотрудничества
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Россия остается страной, открытой для взаимовыгодного международного сотрудничества, это подчёркивается на всех площадках», — приводит ТАСС слова Силуанова на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

По его словам, Россия устойчиво интегрирована в глобальные производственные процессы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что политическая, экономическая и информационная изоляция России от остального мира невозможна.

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