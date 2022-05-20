Силуанов заявил об открытости России для взаимовыгодного международного сотрудничества

Россия по-прежнему настроена на сохранение сотрудничества с зарубежными организациями, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.

«Россия остается страной, открытой для взаимовыгодного международного сотрудничества, это подчёркивается на всех площадках», — приводит ТАСС слова Силуанова на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

По его словам, Россия устойчиво интегрирована в глобальные производственные процессы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что политическая, экономическая и информационная изоляция России от остального мира невозможна.