Нижегородская область и Белоруссия заключили соглашение о сотрудничестве

Нижегородская область и Белоруссия заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на правительство региона.

Кроме того, как сообщается, было подписано соглашение о побратимстве между городским округом Перевозский Нижегородской области и Жабинковским районом Брестской области Белоруссии.

Также стороны подписали четыре договора в сфере бизнеса.

Вместе с тем, по информации udm-info.ru, объём экспорта продукции предприятий Удмуртии увеличился за январь-февраль 2022 года на 80%, а коммерческие представители региона появились в том числе в Белоруссии.

Ранее сайт RIA56 писал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с генеральным консулом Казахстана в Астрахани Таубалды Умбетбаевым.