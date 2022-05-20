Handelsblatt предупредила о шоке для экономики ФРГ из-за ситуации вокруг Украины

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Ситуация вокруг Украины оказывает серьёзное воздействие на экономику Германии и поставила её в ситуацию «экзистенциального кризиса». Об этом говорится в исследовании немецкой газеты Handelsblatt.

По её данным, треть из 25 тыс. компаний в ФРГ ожидают ухудшения ситуации в течение ближайших 12 месяцев, в то время как лишь 19% предприятий рассчитывают на положительные изменения.

«Мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого локдауна в 2020 году», — заявил генеральный директор Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.

Ранее кандидат экономических наук Алексей Артюхов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа странами Евросоюза.

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