Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Ashley Cooper

«Энергетические санкции даются европейцам с трудом, даже в жёстком сценарии по нефти говорится, что все страны смогут покупать российскую нефть до конца 2022 года, а вот после этого начнут вводиться ограничения», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, на уровне Брюсселя нефтяное эмбарго может быть не согласовано, и тогда процесс перейдёт на национальный уровень.

«Дальше всё будет зависеть от практики: некоторые государства могут стать входными воротами для российской нефти в Европу и затем перепродавать сырьё соседям напрямую или в виде нефтяных смесей», — считает Юшков.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что пока неясно, чем европейцы намерены заменить нефть, так как Россия — крупнейший поставщик.

«Германия приняла закон, согласно которому может национализировать энергетические активы в случае ЧП», — напомнил эксперт.

Он добавил, что не исключены новые ценовые рекорды на топливо в Европе и США.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался о поставках российского газа в Европу.

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