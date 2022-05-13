Аналитик Деев высказался о поставках российского газа в Европу

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался о поставках российского газа в Европу.

«Как видим, Италию очень напугали перспективы остаться без тепла к зиме, потому компания из этой страны намерена пойти на условия России по оплате», — заявил он в беседе с ФАН, комментируя сообщения о готовности компании Eni оплатить поставки в мае.

Как отметил Деев, если компании из Германии присоединятся к новой схеме оплат, то это станет поводом для других европейских стран согласиться платить за поставки в рублях.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.