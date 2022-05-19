Bloomberg: Китай планирует закупить у России нефть для пополнения стратегических резервов

Китай планирует пополнить стратегические резервы сырой нефти с помощью поставок из России, таким образом укрепляя энергетические связи с Россией, тогда как Европа стремится к отказу от российской нефти, сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство со ссылкой на источники, в настоящее время «Пекин ведёт переговоры с Москвой о дополнительных поставках».

Предполагается, что поставляемая нефть будет использоваться для пополнения стратегических запасов Китая.

«Переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний», — сообщили агентству.

В начале мая Financial Times сообщила, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «закупают российскую нефть тайно», чтобы избежать санкций США.