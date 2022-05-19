Орешкин выразил уверенность, что инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%

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Инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%, выход на устойчивый дефляционный тренд ожидается в ближайшие недели, считает помощник российского президента Максим Орешкин. Об этом он сообщил на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».
Орешкин выразил уверенность, что инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Сейчас уже можно уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%. Это означает, что с текущего момента до конца года темпы инфляции не будут превышать целевой уровень в 4%. А на многие группы товаров мы увидим фактическое снижение. Мы видим, как недельная инфляция замедляется. В ближайшие недели мы выйдем на устойчивый дефляционный тренд», — цитирует Орешкина ТАСС.

Ранее в Центробанке России заявили, что российская банковская система вернулась к устойчивому профициту ликвидности.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о стабилизации инфляционного давления в России. По её словам, пик инфляции в России ожидается в конце 2022 года.

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