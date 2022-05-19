Экономист Заборцев спрогнозировал дальнейшее «небольшое укрепление» рубля

Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.

«Фундаментальные факторы пока продолжают играть на укрепление рубля. С большинством торговых партнёров наблюдается одна и та же ситуация: экспорт в денежном выражении растёт, а импорт снижается. При этом не только со странами Европы, но и, например, Азии. Поэтому пока поступление валюты будет настолько больше, чем её отток, мы будем наблюдать дальнейшее укрепление рубля», — подчеркнул эксперт.

По мнению Заборцева, укрепление валюты нужно, поскольку рост импорта сейчас является приоритетом.

«Это заметно и по последним решениям правительства, направленным на поддержку импортёров. Однако регулятор понимает, что укрепляться до бесконечности нельзя. Во-первых, это может сказаться на бюджетном балансе, поскольку бюджет у нас формируется в рублях. А во-вторых, это может нанести ущерб конкурентоспособности нашей промышленности», — пояснил экономист.

Он предположил, что в ближайшее время будут предприняты меры, чтобы стабилизировать курс.

«Недавно были разрешены переводы до $50 тыс. в месяц для физлиц. Это первые мягкие меры. Весьма вероятно, правительство пойдёт на уменьшение физического экспорта для снижения избыточного положительного сальдо торговли», — добавил специалист.

По его словам, если «ничего экстраординарного не произойдёт», то по курсу рубля нас ждёт «ещё небольшое укрепление».

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в четверг, 19 мая, опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года.