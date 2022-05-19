Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в четверг, 19 мая, опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

РИА Новости

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По данным на 11:49, курс доллара составлял 61 рубль 93 копейки. Ранее экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода в беседе с ФАН высказался о ситуации на валютном рынке.