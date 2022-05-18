В Тульской области создадут более четырёх тысяч рабочих мест
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Об этом информирует Тульская служба новостей со ссылкой на итоги рабочей встречи губернатора региона Алексея Дюмина с главой администрации «Ефремова» Сергеем Балтабаевым.
Отмечается, что, по результатам 2021 года, экономические показатели муниципалитета выросли. Так, объём поставленной продукции составил 70 млрд рублей, а заработная плата сотрудников в месяц увеличилась на 9%.
Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала меры поддержки малого и среднего бизнеса в России.