Аналитик Юшков спрогнозировал повышение цен на нефть в ближайшее время

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT спрогнозировал повышение цен на нефть в ближайшие несколько месяцев.

«Цены, скорее, толкаются вверх. Нарастает угроза введения европейцами санкций против российской нефти... Эмбарго на нефть будет, скорее всего, введено в любом случае с 2023 года, но сами санкции примут сейчас... Это нервирует рынок», — рассказал Юшков.

По его мнению, санкции ЕС против российской нефти усугубят дефицит предложения на мировом рынке, что неизбежно приведёт к росту цен.

«Мы также видим постепенное восстановление спроса на нефть в Китае. У них ослабевают карантинные меры, люди начинают больше перемещаться и тратить нефтепродукты, значит, спрос на нефть со стороны Китая возрастает», — пояснил аналитик.

Летом на всём Северном полушарии начинается автомобильный сезон, что также приводит к росту потребления нефти, отметил специалист.

«Все факторы говорят о том, что нефть скорее будет дорожать», — заключил эксперт.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Венгрию.