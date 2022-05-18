В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию с поставками нефти в Венгрию

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Венгрию.

«Речь идёт о том, что нефтеперерабатывающие заводы Венгрии прекратят работать на какое-то время, пока будут отрабатывать новые варианты поставок, модернизировать под новые сорта нефти», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, такой простой может привести ещё к большему росту цен на нефть, поэтому ведутся активные разговоры о денежной компенсации Будапешту со стороны стран Запада.

Ранее в Венгрии заявили, что проголосуют за санкции против России, включающие эмбарго на поставки нефти, при условии, если ЕС профинансирует энергетическую безопасность страны.

Экономист Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, каким образом будет происходить отказ стран Евросоюза от российской нефти.